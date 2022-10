Scontro tra auto in galleria Montenegrone | 5 persone coinvolte

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Villa di Serio. Incidente tra dueinintorno alle 15:20 di lunedì (10 ottobre). Il bilancio è di cinque, tra cui tre feriti lievi, ma visto lo stato dei mezzi coinvolti e il luogo in cui è avvenuto, sarebbe potuta andare molto peggio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo che hanno messo in sicurezza in mezzi e hanno bonificato l’area compromessa facendo si che si liberasse la strada per la ripresa della viabilità.

È ancora alta la tensionealleati del governo di centrodestra, anche se non ancora formalmente insediato. Le scintille sono quelleSilvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il presidente di Forza Italia usa i social per mandare un chiaro messaggio di avvertimento alla premier in pectore sulla partita del ' totoministri '. Una ...i nomi che circolano ci sono quelli di Daniela Santanchè e Isabella Rauti per Fratelli d'Italia,... leggi anche Il primodiplomatico di Meloni è con la Francia: "No a ingerenze su diritti e ...Tanto tuonò che piovve. Da settimane si susseguono voci forti e chiare sullo scontro fra diverse visioni del progetto rete unica. Slittano i tempi per il progetto rete unica targato CDP-Open Fiber. Og ...L a povertà, la forza di non rassegnarsi, gli espedienti per portare avanti la famiglia e permettersi almeno le cose normali. Le vite al margine di due fratelli in un paese del Sud sono il cuore di La ...