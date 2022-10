Roma | investite e uccise da un ?pirata? | morte due giovani turiste Erano scese dall' auto per dare soccorso dopo un incidente

Erano arrivate da poco ae si trovano a bordo di un ncc. Un'auto le avrebbee non si sarebbe fermata dopo l'impatto. Ieri sera le forze dell'ordine avrebbero individuato il sospettato, ...Erano arrivate da poco ae si trovano a bordo di un Ncc. Un'auto le avrebbee non si sarebbe fermato dopo l'impatto. Nella serata di domenica le forze dell'ordine avrebbero individuato ...AGI - Due turiste belghe sono morte investite da un'auto pirata sulla bretella dell'A/24 in direzione Roma, all'altezza di Tor Cervara. Le due ragazze, di 25 anni, erano in Italia per una vacanza. Le ...E’ successo in nottata a Roma allo svincolo dell’autostrada A24. Sono state investite mentre si accingevano a prestare soccorso. Le due ragazze erano originarie del Belgio. Nulla hanno potuto le ...