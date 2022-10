Naspi | in arrivo un ‘regalo di Natale’ | i dettagli

Leggi su consumatore

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A dicembre prevista un’erogazione in più per i percettori dell’indennità di disoccupazioneI mesi a venire non saranno facili per molti cittadini alle prese con redditi bassi o medio bassi o che gestiscono piccole attività d’impresa o commerciali. Il Paese si avvia alla recessione economica per il 2023 a causa dei costi energetici verso L'articolo proviene da Consumatore.com.