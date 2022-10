Mwepu costretto a lasciare il calcio a 24 anni | “diagnosticata una malattia cardiaca ereditaria”

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il Brighton di Roberto De Zerbi è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Tottenham. L’arrivo in panchina dell’allenatore italiano è stato decisivo per portare ad una svolta, almeno dal punto di vista del gioco e in particolar modo la partita contro il Liverpool è stata di altissimo livello. Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per il tecnico: il calciatore Enocksi è ritirato a 24a causa di una. Il suo ruolo era quello di centrocampista e nel corso della carriera ha indossato le maglie di Salisburgo, Liefering e Brighton. Si è messo in mostra anche con la maglia dello Zambia. Il Brighton ha comunicato ufficialmente la notizia: “Enockè statoa interrompere la sua carriera da giocatore in seguito ...