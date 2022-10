Mondragone amara per la Miwa | i sanniti cadono all’esordio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Parte col piede sbagliato l’avventura dellaEnergia Cestistica Benevento nella serie C Gold 22/23, con una caduta alla prima giornata in casa della quotata Fugigreno, che si impone con un 63:61 che lascia tasche vuote e bocca. Soprattutto perché sulla sirena gli uomini di Parrillo avrebbero anche avuto l’occasione di portare la contesa all’overtime, ma Rianna non è riuscito a mettere dentro l’appoggio. Ma andiamo per gradi. Il big match diparte con la Fuggiremo con il piede a tavoletta sull’acceleratore, con Comollo nei panni del protagonista, a tirare e prendere rimbalzi.un po’ in difficoltà nelle prime battute. Tolta la polvere di dosso, i blucelesti, dopo essere stati sotto anche di 10, rimettono le ...