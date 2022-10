“Io esco” Bomba al GF Vip 7 | l’annuncio del concorrente gela Signorini e pubblico che lo ama

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La sua personalità non ha tardato ad emergere all’interno dello spiato appartamento del GF Vip 7. Luca Salatino ha dimostrato che sotto alla sua scorza di coatto di borgata, come gli piace dire mentre dà lezioni di romanità ai compagni di gioco, c’è un ragazzo sensibile, sempre in prima linea contro le ingiustizie. Ma ora vorrebbe uscire. Molti stanno cercando di fargli cambiare idea, Elenoire Ferruzzi pare essersi arresa, l’ultima non è ancora detta. Sin da quando ha messo per la prima volta piede a Cinecittà, Luca Salatino ha cominciato a sentirsi incompleto senza la sua ragazza Soraia Ceruti, la corteggiatrice scelta nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Non solo, ha subito sentito mancanza della famiglia e la storia di Marco Bellavia lo ha fatto stare molto male. Era uno dei pochi ad averlo sempre sostenuto e difeso dalle cattiverie, dando una lezione. Ora però ...