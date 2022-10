I partiti di opposizione restano divisi sulle piazze pacifiste per l' Ucraina

Leggi su agi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) AGI - È scontro nel centrosinistra chi difende Kiev e chiede di sostenere con maggiore decisione l'impegno bellico contro la Russia e quanti chiedono di puntare sull'apertura di una via diplomatica alla pace. Uno scontro innescato dalleper la pace annunciate per i prossimi giorni, ma che si è acceso in queste ore, dopo i bombardamenti su Kiev. "Siamo al fianco del popolo ucraino", scrive Enrico Letta sui social network mentre le bombe russe cadono sulla capitale, aggiungendo un hashtag eloquente: "Stop al terrore di Putin". La posizione del Pd rimane quella che vede nella Russia l'aggressore e nell'l'aggredito che si difende. We stand with the people. #10october #StopPutinTerror — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 10, 2022 Il Pd ha votato tutti i provvedimenti di sostegno, anche in termini di invio ...