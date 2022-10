Grande Fratello Vip 7 | chi è il più votato secondo i sondaggi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il piùdelVip 7 Questa sera su Canale 5 torna ilVip 7, con una nuova emozionante puntata. Nonostante siano trascorsi pochi giorni dall’ultima diretta, in queste ore in casa ci sono state diverse tensioni. Sabato sera c’è infatti stata un’accesa lite tra Luca Salatino e Cristina Quaranta, che L'articolo proviene da Novella 2000.

Cristina Quaranta ricorda il primo matrimonio a 19 anni Domenica di confessioni per Cristina Quaranta dentro la casa delVip 2022 . L'ex volto di Non è la Rai, sulla scia dei racconti di Eleonire Ferruzzi e Pamela Prati, ha ricordato il suo primo amore. L'ex velina, parlando con Edoardo Donnamaria e ...Belen Rodriguez si sfoga su Instagram: il riferimento é ad Antonino Spinalbese delvip, per il web Antonino Spinalbese torna al centro del gossip, dal momento che, mentre concorre nel gioco delvip 7, la sua storica ex vip Belen Rodriguez fa una ...Il più votato del Grande Fratello Vip 7 secondo i sondaggi: al televoto Antonella, Giaele, Edoardo, Pamela, Gegia, Attilio, Wilma e Alberto.Marco Bellavia non avrebbe mai manifestato problemi psicologici prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: a dichiararlo è Elena Travaglia, l’ex moglie del conduttore di Bim Bum Bam. Intervi ...