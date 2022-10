GLO non necessariamente in presenza | in allegato modello di decreto di nomina

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono molti i lettori che, in questi ultimi giorni, ci pongono questioni relativamente al funzionamento dei GLO. Funzionamento e non funzioni, dunque, dal momento che alcune aziende sanitarie hanno comunicato alle scuole che non intendono, per ragioni legate alla mitigazione della pandemia da SARS COVID-19, far spostare il proprio personale nelle scuole, garantendo, al contempo, lasu piattaforma, qualora convocati. L’articolo, inoltre, è l’occasione per fare il punto sulla costituzione del GLO, sulla loro guida e sull’ordine del giorno. ll GLO, ricordiamo, solo a titolo meramente informativo, è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 ...