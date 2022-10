Gf Vip | l' ex fidanzata di Marco Bellavia | ' Ci sta marciando | mi ha detto che'

... la sua. A detta della concorrente del GF7 , infatti, vi sarebbero motivi per credere che la sua decisione di abbandonare la Casa sia legata a ben altri problemi. Problemi tra cui non ...Il caso Marco Bellavia , scoppiato alla settima edizione del Grande Fratello, continua a far discutere. Ora a parlare è Maryanna Bosis , la donna che gli è stata accanto negli ultimi cinque anni. "Marco ha sempre sofferto molto per essere stato messo fuori dal circuito ...Grande Fratello VIP: ecco il VIDEO del massaggio e cosa è successo tra Luca Salatino e Nikita Pelizon che ha scatenato la lite con Cristina ...La relazione è giunta al termine, a quanto pare, per volere di Maryanna, che non era più innamorata dell'ex concorrente del Gf Vip. La Bosis ha poi rivelato: "Nel 2018 causa varie situazioni, è stato ...