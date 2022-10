(Di lunedì 10 ottobre 2022) Saluto in Sala dei Galeoni eper Marioe i suoial termine del Consiglio dei. I membri del governo uscente hanno posato per unadi. Oggi in Cdm c'è stata ...

Tiscali Notizie

Saluto in Sala dei Galeoni e brindisi per Mario Draghi e i suoi ministri al termine del Consiglio dei ministri. I membri del governo uscente hanno posato per unadi. Oggi in Cdm c'è stata la relazione ilustrativa del Dpb, ultimo atto significativo dell'esecutivo. Potrebbe però esserci in settimana una ulteriore seduta, di carattere "tecnico". 10 ...Il Calendario 2023 racconta Siviglia e il rapporto tra Napoli e Siviglia attraverso le... Prezioso il supporto dell'azienda internazionale L'Oréal e delle aziende Caronte, Ottogas,Tangari, ... Foto di gruppo e brindisi ministri con Draghi dopo 'ultimo' Cdm Il Consiglio dei ministri approva il Documento programmatico di bilancio. Brindisi e foto di gruppo per l'ultimo Cdm dell'esecutivo Draghi ...Roma, 10 ott. (askanews) - Saluto in Sala dei Galeoni e brindisi per Mario Draghi e i suoi ministri al termine del Consiglio dei ministri. I ...