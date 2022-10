FIFA 23 | i migliori giovani difensori centrali DC

Leggi su imiglioridififa

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Per vincere un campionato spesso non basta avere un ottimo attacco, anzi talvolta, vedasi quanto accade frequentemente, in Serie A, è stato spesso il reparto difensivo a permettere ad una squadra di vincere lo scudetto. Naturalmente ciò vale anche su23 e quindi diventa importantissima la scelta dei. Per questo, nel nostro L'articolo proviene da FUT Universe.