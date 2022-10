Auto elettriche - Upcell Alliance | un patto per promuovere la filiera europea delle batterie

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Trentasei realtà industriali e accademiche europeo, con il supporto di governi, organizzazioni pubbliche e associazioni di rappresentanza, hanno unito le forze per creare. La nuova entità nasce con l'obiettivo di supportare gli attori europei nello sviluppoloro attività e nella capacità di produzione di, di accelerare la transizione verso la mobilità elettrica e di garantire all'Europa un'adeguatanomia industriale. Comau e PoliMi tra i soci. Tra i soci, figurano aziende attive in tutti le principali fasi di produzione: dagli elettrodi all'assemblaggiocelle, fino alla realizzazione di moduli e pacchi batteria. All'alleanza hanno aderito anche realtà italiane, come la Comau, azienda torinese di ...

