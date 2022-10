Amici 22 | Wax critica pesantemente Rudy Zerbi | “Falso | bastar*o” Arriva la replica dei prof

Leggi su isaechia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Durante il daytime di oggi di, andato in onda su Canale 5, Wax è stato protagonista di un duro richiamo partito da. Il coach ha infatti preso atto di alcune parole dette in un momento di rabbia dall’allievo. Ha introdotto così la questione: All’inizio della puntata abbiamo fatto un discorso sulla disciplina, sull’essere sempre attenti e rispettosi. Discorso che mi sembra trovasse d’accordo me e Lorella. Non d’accordo Arisa, sulla nostra rigidità, però vorrei sapere Arisa cosa pensa di questa cosa che è successa durante la puntata che vorrei vedeste e ascoltaste bene tutti. Subito dopo, è andato in onda in filmato dove il cantante ha dato delbastard* al suo insegnante: Mamma mia se mi girano le pal*e. Non fare ilbastard*. Sta continuamente giudicando la nostra ...