Viene portato in obitorio perché considerato morto | non si accorgono che è vivo

Iniziato un percorso da sbandato, che lo ha, lo scorso giugno, a vagare per le strade di Milano "in stato confusionale e in precarie condizioni igieniche" . Il ragazzoaccompagnato al ......fuori posto dell'intero pianeta e fu matematicamente certo che a quel copione non avrebbe... Giuseppe conosce la cognata del padre, proprietaria di un distributore di benzinamentre...