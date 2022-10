Terapie a Villa dei Fiori | il monito del sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAnche ildisi unisce alle voci di tante disperate famiglie provenienti soprattutto dall’Agro Nocerino Sarnese dell’Agro e non solo per smuovere e sollecitare il direttore del Distretto sanitario dell’Asl di Nocera di autorizzare leriabilitative alladeiin favore di 250 disabili rimasti incredibilmente senza cure. “Alle famiglie, soprattutto alle famiglie ma anche ai medici, alladeiva la nostra piena solidarietà – spiega– per una vicenda paradossale che abbiamo avuto modo di conoscere a fondo nelle scorse settimane e che purtroppo non riesce a smuoversi. Impensabile negare ancora il diritto alle cure a tanti ...

Ottopagine

SACHA INTERNATIONAL uno studio per garantireinnovative somministrate al di fuori delle ... Si può partecipare a Io Corro per Loro in presenza a Roma, nei giardini diBorghese, e ovunque ...... come dimostrano numerose ricerche, la presenza di spazi verdi favorisce il recupero, lee ... (Associazione Italiana di Medicina Forestale) DOMENICA 9 OTTOBRE -PAMPHILJ APPUNTAMENTO ... Villa dei Fiori, Valiante: "Asl autorizzi terapie riabilitative" Stampa Anche il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante si unisce alle voci di tante disperate famiglie provenienti soprattutto dall’agro nocerino sarnese (e non solo) per smuovere e sollecitare il d ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...