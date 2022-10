Serie A | pareggio tra Udinese e Atalanta Vincono Salernitana e Monza - Sport - Calcio - quotidiano net

I friulani riacciuffano i bergamaschi da 0 - 2 a 2 - 2. La Salernitana vince con un gol nel recupero contro il Verona, i brianzoli battono lo ...... i bianconeri non sono mai riusciti a vincere, fermandosi sempre al. (Agg Marco Genduso) ... sarà una sfida valida per la 9giornata del campionato diA . Brianzoli a caccia della terza ...Pareggio più che giusto alla DACIA Arena tra Udinese e Atalanta ... è un’occasione ghiottissima per staccare tutte le rivali. Classifica aggiornata (Lega Serie A) ...I pericoli, per l’Atalanta, sono però lì davanti: Deulofeu e Beto, con i motorini sui corridoi Pereyra (150 presenze in Serie A con la ... che di testa svetta e pareggia i conti al 78 ...