(Di domenica 9 ottobre 2022)ntus ha avuto una storia solo finché s'è spezzato l'equilibrio, via via sempre più precario, nel modo più inusuale per i campioni d'Italia che non segnavano su corner da quasi un anno (Romagnoli in-Sassuolo del 28 novembre 2021). In questo senso ha ricordato al contrario una lunga serie dintus tutti uguali risalenti al decennio precedente, sia a San Siro che a Torino, con ilche partiva forte e in alcuni casi andava anche in vantaggio, prima di consegnarsi col passare dei minuti alla tracimante e inevitabile marea bianconera. Ne ricordiamo almeno tre o quattro in fotocopia, spesso anche con lo stesso punteggio di ieri: un0-2 del 2014 (Llorente-Tevez), un0-2 del ...

Il Foglio

Il 4 - 3 - 3 costruito daha qualche difficoltà in avvio , perché le due linee da quattro ... Bennacer 7 Qualche difficoltà in avvio,man mano il controllo delle operazioni e fa valere sia ...Perla soddisfazione è doppia, visto che in carriera non aveva mai battuto Allegri: c'è ...in angolo da Vlahovic (i rossoneri protestano per un fallo di mano) e al 34' il portogheseil ... Pioli si prende la sua rivincita. Milan-Juve è il manifesto della confusione di Allegri Quella Juve schiacciasassi si era accanita in particolare su Stefano Pioli, prototipo dell'allenatore di metà classifica che contro Allegri aveva collezionato una lunga serie di amarezze, tanto da non ...In vista del match contro la Juventus, Stefano Pioli ha recuperato Theo Hernandez, schiato subito titolare. Il terzino francese, inoltre, prende anche la fascia di capitano dopo che l'ha ...