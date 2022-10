Novara | crolla una parte del cavalcavia che collega il centro alla statale per Milano | voragine sulla carreggiata

AGI - Questa mattina intorno alle 7,30 a, è crollata una porzione del cavalcavia XXV aprile, che connette il centro della città con la statale per Milano. Una grande voragine si è aperta sulla carreggiata sinistra in uscita. Sul posto ...- Una parte del cavalcavia XXV aprile che connettecon la statale per Milano è crollato. È avvenuto stamattina intorno alle 7:30. Una grande voragine si è aperta sulla carreggiata sinistra in ...(ANSA) - NOVARA, 09 OTT - Ha ceduto una parte di un cavalcavia a ... è finita nella fenditura che si è aperta al bordo, verso i campi, senza però crollare di sotto, in questa parte comunque a ...Questa mattina, domenica 9 ottobre, intorno alle 7,30 a Novara, è crollata una porzione del cavalcavia XXV aprile, che connette il centro della città con la statale per Milano. Una grande voragine si ...