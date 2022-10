Mancini spiega il motivo della crescita di Raspadori | “È grazie al Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ha parlato Robertoe lo ha fatto ai microfoni di Rai Sport, in occasione dei sorteggi che vedono protagonista l’Italia per le qualificazioni di Euro 2024. Il CTNazionale ha parlato anche di Jackche, con la maglia del, sta vivendo un momento importante. Dopo aver trovato anche i gol importanti in Nations League con l’Italia, è anche con il club azzurro che sta incidendo, non facendo sentire la mancanza di Victor Osimhen, out per infortunio.Italia (Getty Images)parla così di Giacomo: “Adesso sta giocando delle partite importanti. Quando ragazzi delle sue qualità cominciano a giocare gare di un certo livello, per forza di cose, finisce che migliorano”., i numeri con il ...