Josh Cavallo furioso con Casillas e Puyol | “Irrispettosi | deludente scherzare sul coming out”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il primo giocatore a fare pubblicamenteout mentre è in attività è l’australianoed èin un tweet nei confronti di Ikere Carlesper i post di oggi in cui hanno finto (con l’ipotesi hackeraggio in piedi) di avere una relazione omosessuale: “Ikere Carlese prendere in giro ilout nel calcio è. È un percorso difficile che qualsiasi persona LGBTQ+ deve affrontare. Vedere i miei modelli e le leggende del gioco prendere in giro ilout e la mia comunità è oltremodo irrispettoso”. SportFace.