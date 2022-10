GfVip | la notte si trasforma in un incubo | grida e insulti nella casa più spiata d’Italia

(Di domenica 9 ottobre 2022) Dopo la puntata in onda il 6 ottobre,del Grande Fratello Vip si è generato un caos. La situazione sembra essere sfuggita di mano ai concorrenti, tanto è vero che sono arrivatida ogni lato. Ecco tutti i dettagli. Dopo quanto successo a Marco Bellavia,piùcontinua a persistere una forte tensione. Sembra essersi generato ormai un effetto domino, per il quale non solo alcuni concorrenti sono stati squalificati, ma altri hanno deciso anche di terminare definitivamente la propria avventura. Tutti i concorrenti, dopo quanto accaduto nelle ultime settimane, stanno vivendo una situazione di malcontento generale. Il pubblico ha avuto modo di appurare tutta questa tensione già nel corso della puntata del 6 ...

... quella di Luca Salatino , che non ha ancora del tutto smaltito lo scontro avvenuto la scorsa...sempre le persone più fragili forza luca non devi uscire e stai sereno che soraia ti ama #......così anche una (presunta) bestemmia nel cuore delladiventa argomento per chiedere alla produzione di squalificare il concorrente e per chiedere ai social di dissociarsi. Dopo Bellavia al...Ad un certo punto l’ho aspettato, il demonio. Io a letto con la luce spenta, lui arriva. Tipo alle due di notte. Io gli ho detto: “Dobbiamo parlare, dove sei stato fino ad ora”. Da lì, ecco arrivare ...GF Vip, Che sta accadendo realmente fra Amaurys Perez e Cristina Quaranta Arriva una frecciatina che coglie il ...