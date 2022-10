Formazioni ufficiali Monza-Spezia | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la nona giornata della. Brianzoli in striscia positiva, visto che dopo il successo contro la Juventus è arrivato anche il rotondo 0-3 in casa della Sampdoria; la formazione di Gotti, invece, ha subito un pesante 4-0 contro la Lazio, e si tratta di fatto di uno scontro diretto, visto che le due squadre sono rispettivamente a 7 e 8 punti in classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 15:00 di domenica 9 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.