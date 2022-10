A sorpresa Max Verstappen è campione del mondo di Formula 1!

(Di domenica 9 ottobre 2022) «Ma non sono, giusto?». «Sì, lo sei». «Lo sono?». «Sì, lo sei». «Sei sicuro?». Lo ha saputo così, a, poco prima della premiazione. Perché Maxnon sapeva ancora della penalità a Charles Leclerc che ha cambiato l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Giappone, consegnando all'olandese il secondo titolo consecutivo. Scena un po' surreale ma molto divertente, perché a volte i colpi di scena capitano anche neliper tecnologico della1. E succede così di ritrovartidelquando già avevi messo in preventivo di doverti giocare il terzo match point nel prossimo gran premio di Austin. Che cosa è successo Quando il Gran Premio è finito,non era ancoradel ...

