Trapper arrestati | Baby Gang resta in cella | ' arma per difesa'

Resta in carcere per detenzione illecita di arma da fuoco 'Baby Gang', all'anagrafe Zaccaria Mouhib,raggiunto ieri da un'ordinanza per possesso illecito di arma da fuoco, già in carcere per un'inchiesta milanese su vari episodi di violenza. Lo ha deciso oggi il Gip di Monza, durante il ...Baby Gang e Simba La Rue. IBaby Gang (Zaccaria Mouhib) e Simba La Rue ( Lamine Mohamed Saida ) sono statiin un'operazione congiunta di carabinieri e polizia in relazione a un'aggressione a colpi ...Resta in carcere per detenzione illecita di arma da fuoco 'Baby Gang', all'anagrafe Zaccaria Mouhib, trapper raggiunto ieri da un'ordinanza per possesso illecito di arma da fuoco, già in carcere per u ...C’è anche la fidanzata di Simba La Rue, la 31enne bergamasca Barbara Boscali, attiva su chat sexy e su Only Fans, tra le persone arrestate per l’aggressione fatta al trapper lo scorso 16 giugno a Trev ...