(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRabbia e dispiacere nel quartiere di Tornei pressi delper l’atto vandalico che ha decapitato laMadonna, custodita in un’abside e venerata dai residenti. È stato proprio uno di loro, Riccardo Bifulco, nel 1994 a realizzare l’edicola votiva dove questa mattina un uomo, una persona di colore già vista altre volte nel quartiere, con una pietra ha prima infranto il vetro di protezione e poi, nel tentativo di portare via la, l’ha fatta cadere, facendo rompere la testa. L’episodio è accaduto davanti a numerosi testimoni che hanno cercato di fermare l’uomo chiedendogli anche i motivi del gesto. Sul posto sono anche intervenuti in un successivo momento i carabinieri senza però ...

anteprima24.it

Il lavoro degli investigatori, coordinati dalla procura di, prosegue per mettere insieme ... ad esempio, fu ritrovata una pistola 'calda' all'interno di una vettura in via Pironti nel...... sarà bene parlarne per evidenziare la ricchezza di opere conservate a. L'insediamento ...che dovrà essere indissolubilmente legato agli etruschi ed alla loro storia ed anche allo stesso... Salerno: al Rione Zevi decapitata la statua della madonnina Hanno soltanto diciotto e 21 anni i due ragazzi arrestati l’altro giorno dagli uomini della Squadra mobile di Salerno agli ordini del vicequestore Giovanni Di Palma. Si tratta di ...Dopo un servizio di controllo sul lungomare Trieste, nel centro di Salerno, sono stati espulsi quattro cittadini extracomunitari risultati irregolari sul territorio nazionale.