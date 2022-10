Papa | politiche di sviluppo? La povertà non si combatte con l' assistenzialismo ma col lavoro

Iltorna a chiederedi sviluppo che mettano al centro la persona. "La crescita inclusiva trova il suo punto di partenza in uno sguardo non ripiegato su di sé, libero dalla ricerca della ..."Senza un impegno di tutti per far crescerelavorative per i più fragili, si favorisce una cultura mondiale dello scarto. Ho provato a ... Lo ha affermato, stamattina,Francesco, ricevendo ...Il Papa torna a chiedere politiche di sviluppo che mettano al centro la persona. "La crescita inclusiva trova il suo punto di partenza in uno sguardo non ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie policy. Il rifiuto d ...