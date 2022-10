Giorgia Meloni | Matteo Salvini e Silvio Berlusconi | vertice in corso ad Arcore

, negli ultimi giorni incessantemente al lavoro per definire il programma e la squadra di governo, aveva deciso di restare in casa con la figlioletta Ginevra, questo sabato. E invece, ...Ma cosa pensa Belen su, che con Fratelli d'Italie e il Centro - destra ha vinto le elezioni politiche dello scorso 25 settembre Cosa ne pensa di una donna Presidente al Consiglio In ...Al lavoro per formare la nuova squadra di governo, cercando di evitare il trauma post Draghi in primo luogo all’interno dei mercati finanziari, dove ci sarebb ...Maurizio Molinari rischia di essere rimosso dalla direzione di Repubblica. È l’indiscrezione lanciata dal sito Dagospia che spiega come la proprietà Elkann non sia contenta della dura linea anti-Giorg ...