Ultime Notizie – Migranti | scontro tra trafficanti in Libia | 15 morti

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Le autorità libiche hanno riferito di aver recuperato i corpi carbonizzati di 15sulla costa di Sabratha, nel nordovest del Paese, che si trovavano all’interno di una barca bruciata sulla riva. Lo ha reso noto la Mezzaluna rossa spiegando che probabilmente si tratta di vittime di unotra due gruppi didi esseri umani. Il sito dilibico Huna al- Asima sostiene che ihanno sparato aie poi hanno dato fuoco ai loro corpi. Dalle immagini che circolano sui social media si vedono resti di corpi carbonizzati all’interno di una barca andata in fiamme. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

