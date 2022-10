Praga | l’Ue al Cremlino | «Le minacce non ci intimidiscono» Accordo sull’addestramento europeo in Ucraina

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022) «Abbiamo raggiunto unsulla missione di addestramento Ue per l’». È l’annuncio del premier ceco Petr Fiala al termine della riunione del consiglioinformale di oggi, 7 ottobre, a. Già in mattinata Fiala aveva sottolineato la necessità di dover trovare le fonti per aiutare Kiev sia sul fronte militare che economico. «L’non combatte solo per se ma per la sicurezza di tutta l’Europa», aveva detto aggiungendo che l’aiuto al presidente Volodymyr Zelenksy «deve essere permanente». Per quanto riguarda ledi escalation arrivate nelle ultime settimane dalla Russia, il presidente del ConsiglioCharles Michel ha riferito chele sta prendendo seriamente, ma senza farsi intimidire. «Vogliamo difendere gli ...