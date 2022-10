GF Vip | Carmen Russo è caduta una seconda volta durante la diretta

(Di venerdì 7 ottobre 2022)cade al GF Vip Serata intensa quella di ieri al GF Vip 7. Nel corso dellainfatti non sono mancate emozioni, colpi di scena, e anche tante risate. La puntata è iniziata con la lettera che Marco Bellavia ha scritto ai suoi ex compagni di avventura. Successivamente a parlare per la prima L'articolo proviene da Novella 2000.

...Russo e Sara Manfuso , prima che quest'ultima fosse cacciata dallo studio dal conduttore. Qualche ora fa l'ex concorrente del GFsi è sfogata con un lungo pensiero su Instagram: 'Sono ...La trasmissione prosegue, traRusso che cade in diretta e la nomination di Gegia che viene ... Alfonso Signorini Marco Bellavia GFGrande FratelloIncidente sexy al Gf Vip. A dare spettacolo è stata Carmen Russo, la ex gieffina (e ex Isola dei Famosi, anche lei come Valeria Marini ormai è un’abbonata ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...