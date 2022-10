Fiumicino In classe maltrattava i bambini tra i 5 e i 6 anni di età I Carabinieri sospendono dal servizio una maestra 63enne

...accaduti all'interno di una normale scuola primaria di provincia ubicata nel Comune di... i cui figli appartengono tutti alla medesimache hanno lamentato la sistematicità e l'...Sospesa una maestra 63enne gravemente indiziata di aver ripetutamente maltrattato i bambini della sua, in una scuola elementare a. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri della Stazione di Torrimpietra, supportati da personale della compagnia di Civitavecchia. Ordinanza emessa ...La 63enne insegna in una scuola elementare di Fiumicino. L'ordinanaza del gip di Civitavecchia dopo l'inchiesta dei carabinieri partita dalle denunce ...Scatta l'interdizione dall'insegnamento per una maestra di 63 anni accusata di aver maltrattato i bimbi della sua classe primaria a Fiumicino ...