Calcio | Napoli Osimhen torna parzialmente in gruppo e diventa papà

CalcioNapoli24

... si ritroveranno a San Siro alle 18 per disputare uno dei più classici confronti del... con diciassette punti conquistati sono in ritardo dalle prime della classeed Atalanta di tre punti ..."Osimhen - si legge sul sito ufficiale del- ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo". Ieri, invece, il nigeriano non aveva preso parte agli allenamenti "per ... Calciomercato Napoli di quest'anno migliore di quello dell'era Benitez: la sorpresa Raspadori sta ripagando Il centravanti nigeriano è assente dai campi di gioco da circa un mese.NAPOLI (ITALPRESS) - Due buone notizie, in casa Napoli, per Viktor Osimhen.Il Napoli ha infatti comunicato che c’è il divieto di vendita ... Ancora una volta, a caiusa di pochi “tifosi” che non hanno nulla a che fare con il calcio, a pagare è sempre il tifo per bene, con ...