Amici | addio a uno dei volti più amati | “Decisione presa in accordo con Maria De Filippi”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Unè pronto a sconvolgere il pubblico di. Uno deipiùandrà via inconDe: cosa sta succedendo. Il talent showa breve subirà unimportante, visto che uno deipiùandrà via.Deinfatti si è accordata in prima persona L'articolo proviene da Inews24.it.

TorreSette

...che l'hai lasciata A 19 anni andai a studiare a Bologna ma già allora sapevo che era un... La loro auto che potevo usare per uscire con gli. Il pub dove andavo nei weekend. Ecco, a Rimini ...Il "marine" era rimasto legato ad Isola ed era tornato diverse volte per ritrovare i tanti. Ai tempi della Juve, fu ospite di un evento organizzato dallo "Juventus Club Gaetano Scirea" insieme ... Amici: addio tra Serena e Albe L'ex di Maria De Filippi molla tutto Un addio è pronto a sconvolgere il pubblico di Amici. Uno dei volti più amati andrà via in accordo con Maria De Filippi: cosa sta succedendo.Si è spento Massimo Cantarelli, tifoso storico della Massese e personaggio molto conosciuto e benvoluto in città. Aveva 60 anni e lavorava come elettricista alla Bario, oltre a prestare volontariato a ...