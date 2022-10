(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il Gruppoabbandonerà iinpa per ila Diesel e Benzina , forse spiragli per il GPL e per le ibride fino al 2035. Questo per i Marchi Abarth, Alfa Romeo, ...

Il Gruppoabbandonerà i motori termici in Europa per il 2027 .a Diesel e Benzina , forse spiragli per il GPL e per le ibride fino al 2035. Questo per i Marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat, ...: l'ai motori a combustione potrebbe avvenire già nel 2027 Nonostante ciò il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobile e PSA group ha deciso ugualmente di ...Stellantis, addio ai motori termici nel 2027 con l'avvento di Euro 7. Parla Davide Mele, senior vice president Corporate affairs di Stellantis Italia.Lo stop alle auto con motori benzina e diesel del 2035, deciso dall'Unione Europea è per il momento confermato. Questo divieto è stato criticato da molti sia a livello politico che a livello imprendit ...