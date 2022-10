Calciomercato.com

È il mediano che macina più chilometri (l'altro è) e che lo fa più in verticale e ... Ha ragione Allegri, Rabiot ha numeri da primo della classe e oggi è indispensabile per la... squalificato Di Maria, cone Bonucci pronti al rientro dal primo minuto dopo l'esclusione dagli undici titolari in Champions. Una nota statistica: nei 75 precedenti laha vinto 36 ... Juve, Locatelli e quel clamoroso rifiuto | Mercato | Calciomercato.com La dirigenza bianconera valuta il doppio innesto per la prossima estate ma senza considerare la contropartita Locatelli, obiettivo del club ...Nonostante il momento negativo che la squadra di Allegri sta attraversando ci sono molte società europee interessati ai gioielli della Vecchia Signora ...