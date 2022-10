Firenze Post

Commenta per primo L'allenatore della Fiorentina, Vicenzoha dichiarato dopo la vittoria per 3 - 0 sul campo degli Hearts in Conference League : 'e avevamo bisogno di una serata come questa. Abbiamo fatto un grande primo tempo portandoci ...... che certe cose non le hanno vissute, cos'è il grande spettacolo. Con lui raggiungiamo il ... "Ovviamente c'è un conflitto! Ma noiLorenzo che, oltre a essere un cuoco, è anche un ... Italiano: “Volevamo questa vittoria. E, finalmente, i gol. Siamo felici” Parla il negoziatore, sottufficiale dei carabinieri, che per quasi diciotto ore ha trattato con il 34enne barricato in casa a Roncadelle (Brescia) con il figlioletto di 4 anni ...Ha il sorriso a spaccabocca, Vincenzo Italiano, nel dopopartita di Edimburgo. Dice: "Avevamo bisogno di una serata come questa. Avevamo preparato la gara per approcciarla in maniera feroce ed è stato ...