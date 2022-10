Hearts-Fiorentina | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Conference League. Dirigerà l’incontro l’arbitro belga Erik Lambrechts, coadiuvato come assistenti dai connazionali de Weirdt e Monteny, e dal quarto uomo Smet. Calcio d’inizio alle 21:00 al Tynecastle Park di Edinburgo. Rispettivamente al secondo e ultimo posto nel gruppo A,si daranno battaglia questa sera per provare ad uscire dal campo con tre punti fondamentali. Gli scozzesi dopo la brutta sconfitta subita in casa contro l’Istanbul Basaksehir, sono riusciti ad avere la meglio sul Riga nell’ultimo turno. A decidere la gara ci hanno pensato Shankland su rigore e Alan Forest nel finale. Una vittoria importante che ha permesso alla squadra di Robbie ...

Formazioni ufficiali Roma - Betis e di: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori delle sfide delle due italiane. La terza giornata di Europa League e di Conference League è entrata nel vivo, cone Roma che ...Le formazioni ufficiali dimatch valido per la terza giornata della Conference League 2022 - 23: le scelte degli allenatori Queste le formazioni ufficiali di, terza sfida per i viola nella ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Manca sempre meno alla sfida tra Hearts e Fiorentina, gara valida per la terza giornata dei gironi di Conference League. In questi minuti sono arrivati al Tynecastle Stadium i tifosi viola ...