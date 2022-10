Daniel Cormier | “Un match con Lensar? Vi dico come stanno le cose”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La WWE, sin dalla sua nascita, è sempre stata incline a portare stelle di altri ambiti a competere all’interno del ring., stella dell’UFC, potrebbe essere la prossima pick.sarà infatti l’arbitro speciale deltra Riddle e Rollins e si vocifera sempre di piu’ un suo incontro con Lesnar. Ne ha parlato dela questione ai microfoni di ESPN. Reminescenze “Onestamente non ne so nulla. Mi fa piacere che se ne parli, proprio perchè la gente ricorda di quando io e Brock eravamo impegnati all’interno dell’ottagono ma non ci siamo mai affrontati. Avrebbe senso, ma cio’ non significa che accadrà. Per il momento sono solo rumors.”

La card di Extreme Rules, premium live event in programma sabato 8 ottobre a Philadelphia, continua ad arricchirsi di sorprese. Nei giorni scorsi la WWE ha ufficialmente annunciato che, ex campione dei pesi massimi della UFC nonchè Hall of Famer, prenderà parte al grande show. Il suo ruolo Farà da arbitro speciale nel Fight Pit Match tra Seth "Freakin" Rollins e Matt ...Gordon( L'ombra dello scorpione ) interpreta il protagonista, Aang, un giovane sul quale ... Sokka e Zuko rispettivamente, ai quali si aggiungonoDae Kim ( Hawaii Five - 0 ), interprete ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Come sappiamo bene tra due giorni ci sarà WWE Extreme Rules che quest’anno finalmente ha di nuovo una card ricca di match a stipulazione speciale degna del nome che porta il PLE e tra questi c’è un Fi ...