Uomini e Donne, scontro tra Riccardo e Claudio per Ida. Maria De Filippi: «La vostra è veramente una storia infinita»

Uomini e Donne, puntata di fuoco. Ancora una volta, sono finiti al centro della scena Riccardo Guarnieri e Ida Platano. La parrucchiera bresciana ha ormai messo da parte il cavaliere per conoscere altre persone del Trono Over. Al contrario, Guarnieri pare non voglia mettere un punto alla loro lunghissima storia. 

Cosa è successo 

Durante la scorsa puntata, 3 ottobre, Ida e Riccardo si sono confrontati nuovamente in studio. Riccardo ha avanzato delle accuse contro la sua ex dichiarando di non gradire i complimenti che solitamente rivolge ai suoi nuovi corteggiatori. A quel punto, è intervenuto Claudio, una delle nuove conoscenze della dama. Il quale ha consigliato a Riccardo di rimanere più «tranquillo», consiglio che ha fatto infuoriare lo storico ...

