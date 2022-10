Nika Shakarami, uccisa un’altra ragazza iraniana. Trovata dopo 10 giorni con segni di tortura (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Una ragazza di sedici anni, Nika Shakarami, è stata Trovata morta dopo aver partecipato alle proteste. Il corpo della sedicenne di Khorramabad, nell’ovest dell’Iran, sarebbe stato “rubato” dalle forze di sicurezza e sepolto in un villaggio vicino all’insaputa della sua famiglia. Nika era scomparsa da circa 10 giorni dopo aver preso parte a una delle tante proteste tenutesi in tutto il Paese in seguito alla morte di Mahsa Amini. Sua zia, Atash Shahkarami, ha detto alla BBC che Nika è stata sentita l’ultima volta dai suoi amici e aveva detto che era stata inseguita dalle forze di sicurezza a Teheran. La famiglia per ben tre volte era andata nella prigione dove pensavano fosse stata portata ma gli era stato risposto che non era lì. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Unadi sedici anni,, è statamortaaver partecipato alle proteste. Il corpo della sedicenne di Khorramabad, nell’ovest dell’Iran, sarebbe stato “rubato” dalle forze di sicurezza e sepolto in un villaggio vicino all’insaputa della sua famiglia.era scomparsa da circa 10aver preso parte a una delle tante proteste tenutesi in tutto il Paese in seguito alla morte di Mahsa Amini. Sua zia, Atash Shahkarami, ha detto alla BBC cheè stata sentita l’ultima volta dai suoi amici e aveva detto che era stata inseguita dalle forze di sicurezza a Teheran. La famiglia per ben tre volte era andata nella prigione dove pensavano fosse stata portata ma gli era stato risposto che non era lì. Nel ...

fanpage : Nika Shakarami, 17 anni, è l’ennesima vittima delle proteste in Iran scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini: era sp… - Agenzia_Ansa : La 17enne Nika Shakarami, scomparsa dopo aver preso parte alle proteste in memoria di Mahsa a Teheran, è morta e la… - trdntenza : RT @Agenzia_Ansa: La 17enne Nika Shakarami, scomparsa dopo aver preso parte alle proteste in memoria di Mahsa a Teheran, è morta e la famig… - umanistranieri : Nika Shakarami e Alì Khamenei, vittima e carnefice. #IranProtests2022 - MatteoBusatta : RT @Agenzia_Ansa: La 17enne Nika Shakarami, scomparsa dopo aver preso parte alle proteste in memoria di Mahsa a Teheran, è morta e la famig… -