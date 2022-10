Nardi-Tsitsipas oggi, orario e tv ATP Astana 2022: programma, dove vederlo in chiaro, streaming (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un’occasione per crescere. oggi, mercoledì 5 ottobre, Luca Nardi giocherà gli ottavi di finale dell’ATP500 di Astana (Kazakistan) e dovrà affrontare il n.6 del mondo Stefanos Tsitsipas. Una sfida molto difficile che, però, il pesarese vorrà viversi fino in fondo per continuare il proprio percorso di crescita. Classe 2003, Nardi ha ottenuto ieri, grazie al successo contro il russo Alexander Shevchenko, la sua prima vittoria nel circuito maggiore del tennis. Per questo, senza avere nulla da perdere, l’azzurrino affronterà Tsitsipas con il desiderio di dare tutto quello che ha anche per capire a che punto sia il suo livello di gioco. Da par suo Tsitsipas non vorrà concedere di certo regali e l’ha fatto capire piuttosto chiaramente nel primo turno contro il padrone di casa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un’occasione per crescere., mercoledì 5 ottobre, Lucagiocherà gli ottavi di finale dell’ATP500 di(Kazakistan) e dovrà affrontare il n.6 del mondo Stefanos. Una sfida molto difficile che, però, il pesarese vorrà viversi fino in fondo per continuare il proprio percorso di crescita. Classe 2003,ha ottenuto ieri, grazie al successo contro il russo Alexander Shevchenko, la sua prima vittoria nel circuito maggiore del tennis. Per questo, senza avere nulla da perdere, l’azzurrino affronteràcon il desiderio di dare tutto quello che ha anche per capire a che punto sia il suo livello di gioco. Da par suonon vorrà concedere di certo regali e l’ha fatto capire piuttosto chiaramente nel primo turno contro il padrone di casa ...

