Malumore CR7 | addio possibile a gennaio? L’indiscrezione dall’Inghilterra

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) L’asso portoghese Cristiano Ronaldo dovrà aspettare fino a giugno per potere lasciare il Manchester United. Cristiano Ronaldo Futuro UnitedSecondo il Daily Mirror, la dirigenza dei Red Devils non sarebbe interessata a una cessione nel mercato invernale, nonostante lo scarsissimo minutaggio concessogli fino ad ora. Quali piani per il futuro di CR7? Seguiranno aggiornamenti. La situazione continua ad essere bloccata anche perché Ronaldo vorrebbe ancora giocare la Champions League e in campionato di alto livello. Ecco perché recentemente ha rifiutato il biennale da 242 milioni di euro da parte del club arabo dell’Al-Hilal. Riccardo Vinci

