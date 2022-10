Lupin III, Montalbano, Piovani o Chi l’ha visto? La tv del 5 ottobre (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 5 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il cane di terracotta”: un anziano capomafia rivela a Montalbano l’esistenza di un deposito di armi in una grotta. L’incredibile scoperta di un cimitero segreto e mistico all’interno della grotta stessa getta un’ombra cupa sull’intera vicenda. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Delitti in paradiso”. Verrà proposto l’episodio intitolato “Un delitto quasi perfetto”: muore un giovane rapper di successo durante una prova al buio. Anche l’indagine sembra brancolare nel buio: come ha fatto l’assassino a centrare con precisione la vittima se le luci del teatro erano spente? Su RaiTre alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 5su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il cane di terracotta”: un anziano capomafia rivela al’esistenza di un deposito di armi in una grotta. L’incredibile scoperta di un cimitero segreto e mistico all’interno della grotta stessa getta un’ombra cupa sull’intera vicenda. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la serie “Delitti in paradiso”. Verrà proposto l’episodio intitolato “Un delitto quasi perfetto”: muore un giovane rapper di successo durante una prova al buio. Anche l’indagine sembra brancolare nel buio: come ha fatto l’assassino a centrare con precisione la vittima se le luci del teatro erano spente? Su RaiTre alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Chi...

shuichivakai : RT @zero_hattori: Finalmente domani Lupin III vs Detective Conan - zero_hattori : Finalmente domani Lupin III vs Detective Conan - KaloTwittaCose : Dal 12 ottobre su Italia 2 arriva la nuova serie di #LupinIII con il titolo Lupin III - Una storia senza fine per 5… - JohnSilverITA : Se denaro o gioielli non ho, a Lupin una cartolina darò (tanto il mio cuore se l'è rubato da tempo) ?? Veramente be… - lupin_the_III_ : @Giuliettaa1998 Esiste qualcuno a cui non piace !!!!!!!! -