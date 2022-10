Juve | Allegri | ' Nello spogliatoio c' era un silenzio'

La reazione degli uomini diarriva al 25, quando Milik incorna centralmente da buona posizione un cross dalla destra di Danilo. Al 39 Kalulu si rende protagonista di un recupero prodigioso in ...Ancora una volta la Juventus ha deluso le aspettative della vigilia, finendo ko nel confronto diretto con il Milan campione in carica. La squadra di Pioli ha battuto 2 - 0 quella dial termine di una partita che ha visto i rossoneri incisivi in attacco e pronti ad approfittare di una Juventus non certo brillante. In vantaggio con Tomori nel primo tempo, poi il Milan ha ...Milan - Juventus 2-0, Allegri nel post gara: “Giocato bene solo per 25 minuti. Troveremo modo di uscirne”. La Juventus torna coi piedi sulla Terra, e il tonfo è di quelli che fa male. Il Milan vince a ...L’ex Juve Benetti parla del tecnico bianconero, Allegri: Distratto, meno attento: il calcio è più complesso di come sembra Romeo Benetti ha parlato alla Gazzetta dello Sport del tecnico della Juve, Al ...