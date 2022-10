Il price cap sul petrolio del G7 mette Putin sotto pressione (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Come la controffensiva ucraina nelle regioni del Donbas e di Kherson sul terreno militare, così anche sul piano economico si intensifica la pressione occidentale contro la Russia. Il 28 settembre Ursula von der Leyen ha annunciato l’ottavo pacchetto di sanzioni, in cui sono incluse le basi legali per introdurre un price cap sul petrolio russo per i paesi terzi, come concordato a inizio settembre nell’ambio del G7. La trattativa è ancora in corso, e non è semplice, perché si oppongono paesi come Malta, Cipro e soprattutto Grecia che dispongono delle flotte di petroliere che in questi mesi hanno continuato a trasportare greggio russo. Ma con qualche forma di compensazione, si dovrebbe riuscire a chiudere l’accordo. La Grecia era già riuscita a far rimuovere il divieto al trasporto marittimo dal sesto pacchetto di sanzioni, che da ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Come la controffensiva ucraina nelle regioni del Donbas e di Kherson sul terreno militare, così anche sul piano economico si intensifica laoccidentale contro la Russia. Il 28 settembre Ursula von der Leyen ha annunciato l’ottavo pacchetto di sanzioni, in cui sono incluse le basi legali per introdurre uncap sulrusso per i paesi terzi, come concordato a inizio settembre nell’ambio del G7. La trattativa è ancora in corso, e non è semplice, perché si oppongono paesi come Malta, Cipro e soprattutto Grecia che dispongono delle flotte di petroliere che in questi mesi hanno continuato a trasportare greggio russo. Ma con qualche forma di compensazione, si dovrebbe riuscire a chiudere l’accordo. La Grecia era già riuscita a far rimuovere il divieto al trasporto marittimo dal sesto pacchetto di sanzioni, che da ...

