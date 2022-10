Il grande rifiuto dell’Ajax dopo l’umiliazione: no allo scambio di maglie con il Napoli (VIDEO) (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La lezione di calcio impartita dal Napoli ha lasciato strascichi evidenti in casa Ajax. I lancieri, dopo il 6-1 rimediato alla Johan Cruijff Arena per mano della squadra di Spalletti, hanno rifiutato di scambiare le maglie negli spogliatoi. Una procedura usuale, quella che vuole i club donarsi a vicenda le casacche al termine dei 90 minuti, ma stavolta il lieto fine non si è verificati. Nel VIDEO diffuso da calcioNapoli24.it si vede un esponente dello staff del Napoli consegnare quattro maglie al collega olandese con una richiesta: Le scambiamo con quelle che capitano. E poi “Se c’è quella di Blind va bene”. Il membro dello staff dell’Ajax riceve le maglie per portarle ai ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La lezione di calcio impartita dalha lasciato strascichi evidenti in casa Ajax. I lancieri,il 6-1 rimediato alla Johan Cruijff Arena per mano della squadra di Spalletti, hanno rifiutato di scambiare lenegli spogliatoi. Una procedura usuale, quella che vuole i club donarsi a vicenda le casacche al termine dei 90 minuti, ma stavolta il lieto fine non si è verificati. Neldiffuso da calcio24.it si vede un esponente dello staff delconsegnare quattroal collega olandese con una richiesta: Le scambiamo con quelle che capitano. E poi “Se c’è quella di Blind va bene”. Il membro dello staffriceve leper portarle ai ...

