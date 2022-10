Ginevra Lamborghini: sua mamma Luisa Peterlongo rompe il silenzio dopo la squalifica (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ginevra Lamborghini oggi è tornata a casa dove ha riabbracciato il fratello Ferruccio, le sorelline Flaminia e Lucrezia, il papà Tonino e la mamma Luisa Peterlongo. E proprio sua madre, dopo averla rivisita, ha scritto un lungo post su Twitter. “Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere a scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo… è stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 ottobre 2022)oggi è tornata a casa dove ha riabbracciato il fratello Ferruccio, le sorelline Flaminia e Lucrezia, il papà Tonino e la. E proprio sua madre,averla rivisita, ha scritto un lungo post su Twitter. “Sono ladie mi sento in dovere a scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquillaquello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo… è stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e ...

