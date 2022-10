Gf Vip, Patrizia Rossetti vuole abbandonare la casa: «Non abbiamo ammazzato nessuno» (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Patrizia Rossetti vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. La puntata andata in onda ieri sera è stata interamente dedicata all’abbandono di Marco Bellavia. Alfonso Signorini ha sottolineato più volte come il comportamento degli altri concorrenti nei confronti dell’ex inquilino sia stato deplorevole. Patrizia Rossetti dopo la diretta si è lamentata di ciò che Alfonso Signorini ha dichiarato su tutti i vipponi, pensando addirittura di lasciare il reality. Nel dopo puntata, in seguito alla squalifica di Ginevra Lamborghini, gli inquilini si sono confrontati tra di loro. In particolare, Patrizia Rossetti si è lamentata e non si è rivista nelle critiche subite in puntata, considerate troppo eccessive. Poi per buttare legna sul ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 5 ottobre 2022)ladel Grande Fratello Vip. La puntata andata in onda ieri sera è stata interamente dedicata all’abbandono di Marco Bellavia. Alfonso Signorini ha sottolineato più volte come il comportamento degli altri concorrenti nei confronti dell’ex inquilino sia stato deplorevole.dopo la diretta si è lamentata di ciò che Alfonso Signorini ha dichiarato su tutti i vipponi, pensando addirittura di lasciare il reality. Nel dopo puntata, in seguito alla squalifica di Ginevra Lamborghini, gli inquilini si sono confrontati tra di loro. In particolare,si è lamentata e non si è rivista nelle critiche subite in puntata, considerate troppo eccessive. Poi per buttare legna sul ...

