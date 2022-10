Champions League | Reggio sorride in Germania | Sassari spreca e cade in casa

Sport Mediaset

Inizia con la fase a gironi la nuova edizione del torneo, al via anche Milan, Inter, Napoli e Juventus: calendario2022/23 Giovedì 25 agosto, con il sorteggio effettuato a Istanbul, ha preso ufficialmente forma la nuova edizione della, la 68ª da quando esiste la massima ...Il Milan cade a Londra col Chelsea e la Juve batte il Maccabi. Nelle altre partite della serata diè 1 - 1 nel girone dei bianconeri tra Psg e Benfica, mentre in quello del Milan il Salisburgo batte la Dinamo Zagabria (giocata alle 18.45). Goleade per City e Dortmund nel gruppo G, vincono ... Tutti gli appuntamenti di UEFA Champions League La Serie A ha preso il via da poco più di un mese. Mai come quest’anno i club dovranno affrontare una dura stagione a causa di un calendario ricco di impegni, vista la scelta da ...La prima in classifica contro l'ultima, il Napoli a Cremona prova a continuare la striscia che lo vede vincente da sette gare di fila tra campionato e Champions League.